"كيان" للأيتام تعقد جمعيتها العمومية العادية لعام 2024 بحضور المستفيدين والداعمين

عقدت جمعية كيان الخيرية للأيتام اجتماعها الثامن للجمعية العمومية العادية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.
وحرصت الجمعية على إتاحة الفرصة أمام أحد أبناء الجمعية لتقديم فقرات الاجتماع، وهو الابن عبدالرحمن.
وبدأ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، تلاها الابن يزيد.
وألقت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة، كلمة رحبت فيها بجميع الحضور، سواء الحاضرون في القاعة أو عن بُعد.
وأكدت أن الجمعية تكمل عامها الثامن بفضل الله، ثم بفضل الدعم والمساندة لها في جميع خطواتها؛ لتحقق أهدافها، وتساهم في تنمية القطاع غير الربحي وفق الرؤية السديدة 2030؛ إذ تمكنت الجمعية خلال العام الماضي 2023 من تطوير منظومة الخدمات، وزيادة عدد المستفيدين، وإقرار وتنفيذ برامج نوعية، مثل برنامج واثق الخاص بالأشبال لتعليم اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية في فترة الصيف في إيرلندا، ثم خطة تعليمية خلال السنة لمتابعتهم.
ونوهت بأن الجمعية بدأت في تفعيل خطة الاستثمار من خلال المساهمة في الصندوق الوقفي لجمعيات الأيتام، وجارٍ العمل على الاشتراك في صناديق استثمارية أخرى، إضافة إلى البدء في إجراءات شراء مبنى وقفي للجمعية.
وأشارت إلى أن الجمعية حققت99.30% في درجة الحوكمة بفضل الله، ثم بجهود مجلس الإدارة وفريق العمل، ورياض العبد الكريم المدير التنفيذي.
وبينت "الغامدي" أن هذا العام 2024 يعتبر مكملاً لمسيرة مجلس الإدارة في دورته الثانية، والحرص على تقديم ما يمكّن ماديًّا ومعنويًّا؛ لرفع مستوى الأداء، بالمشاركة مع اللجان المختلفة، ومتابعة سير العمل وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية.
وطلبت من الجميع -وفق النظام الجديد- البدء بإجراءات الترشيح للمجلس القادم في دورته الثالثة، منوهة بأن النظام استلزم الإشراف على الترشيحات بلجنة من خارج أعضاء الجمعية.
وشكرت "الغامدي" في الختام جميع الشركاء الداعمين والمحسنين الذين آمنوا بما تقدمه جمعية كيان من أثر مستدام في حياة مستفيديها؛ لتساعدهم على الاندماج والاستقرار في مجتمعهم.
كما شكرت الجميع على جهودهم، ومساندتهم، ودعمهم للجمعية.
وعرضت مي بنت عبدالعزيز السلطان، المدير المالي بالجمعية، القوائم المالية لعام 2023، والميزانية التقديرية لعام 2024، ثم عرضت مدير الاستراتيجية والمشاريع إيمان بنت أحمد الحمدان الخطة التشغيلية لعام 2024.
واستعرض المدير التنفيذي رياض بن محمد العبد الكريم التقرير السنوي للجمعية لعام 2023، وأبرز إنجازات الجمعية، التي تمثلت في ارتفاع عدد مستفيدي الجمعية من برامج التنمية والتمكين، التي جاء في مقدمتها برنامج علم، وجودة حياة، والتأهيل والتوظيف.
كما استعرض أحدث برامج الجمعية المنبثقة من برنامج علم "برنامج واثق"، الذي تم من خلاله ابتعاث عدد من أبناء الجمعية للتعلم في دورة مكثفة للغة الإنجليزية في جمهورية إيرلندا، وتنفيذ خطة البرامج الإثرائية لهم، كزيارة قيادات ناجحة، ومصانع وطنية، بهدف تطوير مهارات الشباب، واطلاعهم على أفضل النماذج.
وشرح "العبد الكريم" برنامج "قيمي"، الذي تضمَّن عدد المستفيدين من أداء برنامج الحج والعمرة لعام 2023، وتم عرض عدد المتطوعين الذين قدموا ساعات تطوعية للجمعية.
بعد ذلك عرضت ديما خالد ربيع، مسؤولة العضويات والتطوع، دليل العضوية، والعضويات الجديدة والمعتمدة، وآلية التسجيل والتجديد عن طريق المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
ثم تم التصويت على استثمار الفائض من أموال الجمعية، وكذلك التصويت على طلب منحة أرض.
كذلك قدم أحمد المحيميد، عضو اللجنة المشرفة على ترشيحات مجلس الإدارة المحامي، آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة القادم، وشروط الترشح.
هذا، وقد كان لتفاعل أعضاء الجمعية العمومية، ومشاركتهم وامتنانهم على تميز الجمعية، الأثر البالغ لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
واختُتم الاجتماع بقصيدة جميلة، قدمتها إحدى بنات الجمعية.
وعلى هامش هذا الاجتماع قالت الدكتورة وفاء الصالح، عضو مجلس الإدارة: "سعدت بحضور اجتماع الجمعية العمومية لجمعية كيان، الذي نفخر بانعقاده بحضور كوكبة من أعضاء الجمعية العمومية الفاعلين والداعمين والميسرين؛ لما تنطوي عليه أهداف الجمعية ومشاريعها وفق خطة تشغيلية سنوية، تنم عن رؤى وأهداف ومشاريع مدروسة، تعمل الجمعية على تحقيقها لمستفيديها في ظل عمل دؤوب من الفريق التنفيذي للجمعية، محققين -ولله الحمد- تقديرًا مشرفًا في الحوكمة، وحصولها على نسبة عالية. أرجو من الله أن يبارك الجهود، وأن تكلل مشاريع وأهداف الجمعية بالتوفيق والنجاح".
كذلك قال المحامي أحمد المحيميد: "إنه اجتماع مشرف، ونتائج فعالة ومحققة للآمال والطموحات. حضوري للمساهمة في دعم أعمال الجمعية كمشرف مرشح على انتخابات مجلس الإدارة. وحقيقة، جهود تذكر فتشكر للجمعية، التي تهدف لخدمة الأيتام ذوي الظروف الخاصة. جعلها الله في موازين أعمالهم. وقد شدني التفعيل الجميل للحوكمة وللأنظمة واللوائح، والتفاعل المثمر من أعضاء وعضوات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة؛ فلهم خالص الشكر والتقدير، ودعواتي الخالصة لهم بالتوفيق".