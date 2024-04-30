"كيان" للأيتام تعقد جمعيتها العمومية العادية لعام 2024 بحضور المستفيدين والداعمين

وشرح "العبد الكريم" برنامج "قيمي"، الذي تضمَّن عدد المستفيدين من أداء برنامج الحج والعمرة لعام 2023، وتم عرض عدد المتطوعين الذين قدموا ساعات تطوعية للجمعية.

بعد ذلك عرضت ديما خالد ربيع، مسؤولة العضويات والتطوع، دليل العضوية، والعضويات الجديدة والمعتمدة، وآلية التسجيل والتجديد عن طريق المركز الوطني للقطاع غير الربحي.