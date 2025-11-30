أمانة جدة تُغلق معمل آيس كريم مخالفًا داخل سكن شعبي ببريمان

في إطار حملاتها الرقابية المستمرة، أغلقت أمانة محافظة جدة معملًا مخالفًا لإنتاج المثلجات داخل موقع سكني بحي بريمان، تديره عمالة مخالفة، في ممارسة تُعد من الأنشطة المحظورة والمخالفة للاشتراطات الصحية.
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بن سراج بخش، أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمعالجة المخالفات البلدية والحد من الظواهر السلبية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية ضبطت موقعًا يستخدم لتحضير المثلجات (آيس كريم) بطريقة عشوائية، تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مع تدنٍ ملحوظ في نظافة الأدوات وسوء تخزين المواد.
وأضاف أن الفرق صادرت كافة المضبوطات قبل توزيعها على المحال التجارية، فيما باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة وفق اختصاصها، وأغلقت بلدية بريمان الموقع لعدم وجود رخصة بلدية سارية.
وأكدت الأمانة استمرار حملاتها بالتعاون مع الجهات المعنية، للحد من الممارسات التي تهدد الصحة العامة، مشددة على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.