أمانة جدة تُغلق معمل آيس كريم مخالفًا داخل سكن شعبي ببريمان

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، ياسر بن سراج بخش، أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمعالجة المخالفات البلدية والحد من الظواهر السلبية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية ضبطت موقعًا يستخدم لتحضير المثلجات (آيس كريم) بطريقة عشوائية، تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مع تدنٍ ملحوظ في نظافة الأدوات وسوء تخزين المواد.