أهالي جبل آل يحيى يناشدون إنهاء معاناتهم مع المياه

وقال جابر اليحيوي: إن "لدى عدد من الأهالي كروت سقيا ولكنها بلا جدوى"؛ مشيرًا إلى أن أغلب الأهالي يعتمدون هذه الأيام على مياه الآبار ويعانون مشقة كبيرة في الحصول على حاجتهم من المياه.