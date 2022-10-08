أهالي جبل آل يحيى يناشدون إنهاء معاناتهم مع المياه

اشتكى سكان جبل آل يحيى بمحافظة الداير شرق جازان، توقف مشروع السقيا منذ أكثر من خمسة أشهر دون حلول؛ رغم إبلاغهم المتكرر للمعنيين بما يعانونه.
وقال الأهالي إنهم تَكَبّدوا مبالغ طائلة في أسعار الصهاريج تصل أحيانًا إلى 1300 ريال للواحد؛ مطالبين بتدخل الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووضع حد لتلك المعاناة ومبالغات أصحاب الصهاريج في الأسعار.
وقال جابر اليحيوي: إن "لدى عدد من الأهالي كروت سقيا ولكنها بلا جدوى"؛ مشيرًا إلى أن أغلب الأهالي يعتمدون هذه الأيام على مياه الآبار ويعانون مشقة كبيرة في الحصول على حاجتهم من المياه.