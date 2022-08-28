محافظ القنفذة يشارك الطلاب انطلاق العام الدراسي الجديد

شهد محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع، اليوم الأحد، بداية العام الدراسي الجديد، من مدرسة السعودية الرائدة.
وشارك المحافظ فرحة الطلاب العودة إلى المدرسة وتوزيع المقررات الدراسية، بحضور مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي.
وانتظم 65 ألف طالب وطالبة بعد عودتهم لمقاعد الدراسة بالقنفذة لاستكمال رحلتهم التعليمية والمضيّ نحو طريق النجاح والتفوق.
وشكر مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، محافظ القنفذة، على مشاركته لأبنائه الطلاب ودعمه للمعلمين والشدّ من أزرهم.
كما أثنى على تعاون القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية على تعاونها ومشاركتها للتعليم فرحة العودة، مؤكدًا على أن اكتمال منظومة النجاح قيادة وإشرافًا ومعلمين ومعلمات هو ما أدى إلى الانتظام الرائع في اليوم الأول لهذا العام.
وفي نفس السياق تحدّث مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني، لطلاب مدرسة الأمجاد بالمظيلف، قائلًا: إنه بحق يفخر بكل الطلاب الذين انتظموا في مقاعد دراستهم مع أول يوم دراسي.
وعدّ ذلك مؤشرًا قويًّا على معرفتهم بواجباتهم وأهدافهم المستقبلية وكيف السبيل لتحقيقها.
من جانبه تفقّد المساعد للشؤون التعليمية للبنين الدكتور أحمد حسن الجعفري، مدرسة الأنصار، وقال: إن عودة الطلبة هي التي ترسم الابتسامة وتبعث الوهج والضياء لكل المجتمع.
وأكد أن الجدية لبلوغ المرام وتحقيق النجاح تبدأ مع البداية الجادة والفعالة لأول يوم دراسي.
فيما زارت المساعد للشؤون التعليمية للبنات خديجة محمد الشاعري، المدرسة الثانية الابتدائية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والبداية الجادة لليوم الأول.
وقالت "الشاعري": إن عودة الطلاب استدامة لرحلة البناء والنماء وتبعث فينا الحياة مجتمعًا وأسرًا، مقدمة الشكر للجميع على الاستعداد المميز، متمنية لهم التوفيق.
يُذكر أن إدارة تعليم القنفذة، في أول يوم دراسي، نفذت 31 زيارة ميدانية للقيادات التعليمية، وأكثر من 200 زيارة للمشرفين والمشرفات؛ لمتابعة سير بداية العام الدراسي الجديد، وتقديم الدعم اللازم للمدارس وتعزيز الإيجابيات وتذليل كل الصعوبات.