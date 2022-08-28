محافظ القنفذة يشارك الطلاب انطلاق العام الدراسي الجديد

كما أثنى على تعاون القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية على تعاونها ومشاركتها للتعليم فرحة العودة، مؤكدًا على أن اكتمال منظومة النجاح قيادة وإشرافًا ومعلمين ومعلمات هو ما أدى إلى الانتظام الرائع في اليوم الأول لهذا العام.