أمير تبوك يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة بدر بن سعود المالكي.