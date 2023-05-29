أمير تبوك يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة بدر بن سعود المالكي.
وهنّأ أمير تبوك، "المالكي" بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع، وتمنى له التوفيق والسداد، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل في المملكة.
ونوّه إلى ما يحظى به قطاع النقل من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأكد أهمية التكامل مع الجهات الحكومية؛ لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة النقل في المنطقة.
من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة العامة للنقل بتبوك، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة، وما تحظى به مشروعات النقل بتبوك من متابعة واهتمام منه.