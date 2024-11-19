محافظ الخرج يكرم مركز التأهيل الشامل للإناث لتحقيقهم المركزَ الأول في مؤشرات الخدمات الاجتماعية

استقبل الأميرُ فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بمكتبه في ديوان المحافظة، اليوم الثلاثاء الموافق 1446/05/17هـ؛ مديرَ وحدة الإشراف على الفروع الإيوائية بفرع الوزارة في منطقة الرياض الأستاذ سعد بن مشنان الدوسري، ومديرة مركز التأهيل الشامل للإناث الأستاذة سحر بنت علي الغامدي، وعددًا من منسوبي المركز؛ بمناسبة حصولهم على المركز الأول في مؤشرات الخدمات الاجتماعية في الربع الثاني والثالث لعام 2024م على مستوى مراكز التأهيل الشامل في المملكة.