أمين حائل يصدر حركة تدوير لرؤساء البلديات

أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، اليوم، عِدة قرارات إدارية تخص رؤساء بلديات الأمانة؛ حيث شملت القرارات إنهاء تکلیف المهندس غدير صخيل غدير الشمري من رئاسة بلدية محافظة السليمي، وتكليفه بالعمل في أمانة حائل مساعدًا لمساعد الأمين لقطاع البلديات الفرعية، وتكليف ناصر سالم حمود الحربي خلفًا له برئاسة بلدية محافظة السليمي.

وشملت القرارات إنهاء تكليف المهندس عابد عبدالله عابد الرايقي من رئاسة بلدية محافظة موقق، وتكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة الغزالة، وتكليف النشمي محمد مناحي العنزي، خلفًا له برئاسة بلدية محافظة موقق.

وكذلك شملت القرارات إنهاء تكليف المهندس سامي منصور ناصر الرشيدي من رئاسة بلدية محافظة الشملي، وتكليفه بالعمل مساعدًا لرئيس بلدية جنوب المدينة بحائل، وتكليف المهندس موسى عقيل فواز الشمري خلفًا له لرئاسة بلدية محافظة الشملي، بعد إنهاء تكليفه من رئاسة بلدية مدينة الكهفة، وتكليف المهندس عبدالعزيز غبين طحيمر الشمري خلفًا له برئاسة بلدية مدينة الكهفة.

وشملت القرارات إنهاء تكليف المهندس عبدالله عابد عايض الرشيدي من رئاسة بلدية مدينة جبة، وتكليفه بالعمل مساعدًا لرئيس بلدية شمال المدينة بحائل.

واشتملت القرارات أيضًا على إنهاء تكليف المهندس سعد عبدالرحمن مطني الشبرمي من رئاسة بلدية مدينة تربة حائل وتكليفه بالعمل برئاسة بلدية مدينة جبة.