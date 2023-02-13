انطلاق "منتدى الأحساء 2023"..الأربعاء برعاية أمير الشرقية وحضور "سعود بن طلال"

ونوّه عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالرعاية الكريمة لسمو أمير الشرقية للمنتدى، مبينًا أنها توفر الدعم لنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه، مثمنًا اهتمام ومتابعة سمو محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء، موضحًا أن محاور المنتدى ستتضمن فرص الطاقة النظيفة في عصر التحول والاستدامة، آفاق الاستثمار والتحول في الرعاية الصحية، الاستثمار واقتصاد المستقبل، السياحة بين التنمية والاستدامة، أثر المحتوى المحلي في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المستقبل.