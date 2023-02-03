وزارة البيئة وكلية التقنية للبنات تنظّمان ورشة عمل "لماذا الشجرة" بالزلفي

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكلية التقنية للبنات بالزلفي؛ ورش عمل بعنوان "لماذا الشجرة؟" في مقر الكلية، وذلك ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".
وتناولت الورشة التعريف بالتشجير، وأهمية العناية بالأشجار، واستعرضت أبرز المبادرات الوطنية بهذا الشأن، وتناول المهندس صالح بن فهد الضبيب الحديث عن التشجير وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ومساهمة ذلك في تعزيز جودة الحياة، وتحسين الصحة العامة.
وأشار المهندس الضبيب إلى أبرز المواقع التي تستهدفها برامج وزارة البيئة بالتشجير ضمن خططها ومبادراتها في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مرورًا بمراحل التشجير واختيار الأشجار وملاءمتها لمواقعها الطبيعية والمناطقية وفقًا للميزات النسبية المناخية.
فيما تحدّث المهندس سلمان بن مرعب العمار، عن أهمية استخدام النباتات المحلية في التشجير، ودورها في التنوع الأحيائي، مرورًا بجدول كميات مياه الري للنباتات حسب مواسم الزراعة، والعوامل التي تحدّد مواعيد وكميات الري لها، ثم تطرق إلى النباتات والحدائق المنزلية وأهمية تجهيز التربة وتسميدها والشروط الواجب مراعاتها بذلك.
ومن جانبه أوضح مساعد مدير الاتصال المؤسسي بمكتب البيئة عبدالله بن علي الهزاني، في مشاركته أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية في عملية الزراعة والعناية بها وحمايتها من الأضرار، وهو ما يتطلّب تكثيف الجهود لاستزراع الأشجار وإعادة التشجير في الأماكن المتدهورة، وحشد طاقات أفراد المجتمع والمؤسسات التنموية المختلفة في سبيل ذلك.
واستعرض أبرز مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتبنّيها سياسات كفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية، من ذلك إطلاقها لـ"الاستراتيجية الوطنية للبيئة" و"الاستراتيجية والخطة الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة"، إضافة لمذكرات التفاهم التي وقّعتها مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لحملات التشجير.
وسلّط الضوء على أبرز مبادرات التشجير التي نفذها مكتب الوزارة بالزلفي، وشملت مختلف المواقع والمراعي والأودية؛ كبرنامج "لنحييها" بروضة السبلة، ومتنزهات أبوخشبة، والسعيدانية، وغيرها، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والإدارات الحكومية.
بعد ذلك فتح مجال النقاش والأسئلة بين المحاضرين والمدربات والطاقم الإداري ومنسوبات نادي السعودية الخضراء بكلية التقنية للبنات.