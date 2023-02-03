وزارة البيئة وكلية التقنية للبنات تنظّمان ورشة عمل "لماذا الشجرة" بالزلفي

ومن جانبه أوضح مساعد مدير الاتصال المؤسسي بمكتب البيئة عبدالله بن علي الهزاني، في مشاركته أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية في عملية الزراعة والعناية بها وحمايتها من الأضرار، وهو ما يتطلّب تكثيف الجهود لاستزراع الأشجار وإعادة التشجير في الأماكن المتدهورة، وحشد طاقات أفراد المجتمع والمؤسسات التنموية المختلفة في سبيل ذلك.