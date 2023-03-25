لخدمة 41 ألف يتيم وأرملة.. "إنسان" تدشن حملتها السنوية ومنصة التبرعات بحلتها الجديدة

وأضاف "المحارب"، أن الجمعية تسعى من خلال حملتها السنوية إلى زيادة الإيرادات المالية للجمعية، حيث حرصت هذا العام على تنوع رسائلها، وتعدد أوجه الدعم ليكون متاحًا للجميع للإسهام في رعاية الأيتام، والتي اشتملت على السلة الرمضانية وكفالة اليتيم وكفالة أم اليتيم، ووقف أيتام إنسان، والأسهم العشرة وزكاة المال، وزكاة الفطر وكفارة الصيام واليمين، وهدية العيد والرعاية الصحية والسكنية وغيرها من برامج الجمعية.