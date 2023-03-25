لخدمة 41 ألف يتيم وأرملة.. "إنسان" تدشن حملتها السنوية ومنصة التبرعات بحلتها الجديدة

دشن محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" منصة إنسان الجديدة، وحملة الجمعية لهذا العام تحت شعار"أدرك" وذلك بمقر الإدارة العامة، وبحضور عددٍ من قيادات وموظفي الجمعية.
وتهدف الحملة إلى تحقيق المستهدفات المالية للجمعية خلال شهر رمضان المبارك، لخدمة أكثر من 41 ألف يتيم ويتيمة وأرملة تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض.
وأوضح "المحارب"، أن الجمعية استمدت شعار حملتها لهذا العام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام "ارحَمِ اليتيمَ وامسَحْ رأسَه وأطعِمه من طعامِك يلِنْ قلبُك وتُدرِكْ حاجتَك" فجاء إدارك الحاجة من خلال رعايته اليتيم وإطعامه، وفي ذلك ينال المسلم أجري الدنيا والآخرة من خلال بلوغ حاجته ولين قلبه، وحسن ثواب الآخرة.
وأضاف "المحارب"، أن الجمعية تسعى من خلال حملتها السنوية إلى زيادة الإيرادات المالية للجمعية، حيث حرصت هذا العام على تنوع رسائلها، وتعدد أوجه الدعم ليكون متاحًا للجميع للإسهام في رعاية الأيتام، والتي اشتملت على السلة الرمضانية وكفالة اليتيم وكفالة أم اليتيم، ووقف أيتام إنسان، والأسهم العشرة وزكاة المال، وزكاة الفطر وكفارة الصيام واليمين، وهدية العيد والرعاية الصحية والسكنية وغيرها من برامج الجمعية.
وأشار إلى أن تدشين منصة إنسان بحلتها الجديدة تعد قناة تمكّن الجمعية من الاستمرار في ريادتها لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وتتيح للمتبرع تقديم دعمه بكل يسر وسهولة، واختيار ما يناسبه من مجالات الدعم المتنوعة.
وفي ختام تصريحه، حث "المحارب" أفراد ومنظمات المجتمع لدعم مشروعات الجمعية في شهر رمضان الفضيل لينالوا الأجر ويدركوا حاجاتهم، والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية والقيام بالدور المجتمعي والوطني وتجسيد التكافل والتآزر الذي حث عليه ديننا الحنيف، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.