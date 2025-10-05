"مدارس شقراء" تحتفي بيوم المعلم العالمي بفعاليات تقديرية وبرامج تثقيفية تعزز مكانة المعلم

شهدت مدارس محافظة شقراء صباح اليوم احتفالات واسعة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث نظّمت إدارات المدارس برامج وأنشطة متنوعة تقديرًا لدور المعلمين والمعلمات ورسالتهم السامية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.