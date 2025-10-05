"مدارس شقراء" تحتفي بيوم المعلم العالمي بفعاليات تقديرية وبرامج تثقيفية تعزز مكانة المعلم

شهدت مدارس محافظة شقراء صباح اليوم احتفالات واسعة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث نظّمت إدارات المدارس برامج وأنشطة متنوعة تقديرًا لدور المعلمين والمعلمات ورسالتهم السامية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.
ونفذت المدارس خطة متكاملة للاحتفاء بالمناسبة، وفق توجيهات وزارة التعليم، اشتملت على فعاليات تؤكد أن المعلم يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وله إسهام مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتنوعت البرامج المنفذة ما بين فقرات إذاعية صباحية أُشيد خلالها بجهود المعلمين والمعلمات ومكانتهم في المجتمع، ولوحات ترحيبية وكلمات معبّرة على جدران المدارس، إضافة إلى تكريم عدد من الكوادر التعليمية.
كما استقبل الطلاب والطالبات معلميهم بالورود وبطاقات الشكر والتقدير، تعبيرًا عن مشاعر الامتنان لما يبذلونه من جهود تعليمية وتربوية، أسهمت في تعزيز نواتج التعلّم وتحويل التحديات إلى فرص نجاح.
ويأتي هذا الاحتفاء ضمن المشاركة العالمية في مناسبة "اليوم العالمي للمعلم"، التي أقرّتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتُعد المملكة من أعضائها المؤسسين والموقعين على ميثاقها، وذلك تأكيدًا لأهمية المعلم في مسيرة التنمية وبناء الإنسان.
ونوّهت المدارس خلال برامجها بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع التعليم، مشيدةً بما يقدمه المعلمون والمعلمات من عطاء مستمر يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته المستقبلية.