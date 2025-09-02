اجتماع خامس للجنة تحسين البيئة التعليمية بالطائف يناقش التغذية المدرسية والدعم الموحد

رأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي اليوم، الاجتماع الخامس للجنة تحسين البيئة التعليمية لعام 2025م، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى، بحضور أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التعليمية، أبرزها التغذية المدرسية في المدارس، نظام الدعم الموحد، وتقرير شركة تطوير، بهدف تعزيز التكامل بين الإدارات والأقسام والوحدات، ورفع مستوى الأداء والجودة في البيئة التعليمية.
كما شددت اللجنة على أهمية العمل وفق خطط استراتيجية تدعم مبادرات الوزارة وبرامجها، وتسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تحقق أعلى المؤشرات المطلوبة بما يتوافق مع مستهدفات وزارة التعليم.