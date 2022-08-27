"تقني المدينة المنورة" تنهي استعداداتها للعام التدريبي 1444هـ

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، استعداداتها لعودة المتدربين المستمرين والمستجدين للفصل الأول للعام التدريبي 1444هـ.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د.عيد بن عياد الردادي: إن أعداد المتدربين المستجدين المقبولين لهذا الفصل 3900 متدرب ومتدربة، سيتم استقبالهم وتهيئتهم في الأسبوع الأول وتعريفهم بآليات وأنظمة التدريب.
وأضاف "الردادي"، أن المنشآت التدريبية أنهت إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي 1444هـ، الذي تم تطبيقه في جميع منشآت التدريب التقني مؤخرًا؛ بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت التدريبية، وزيادة مهارات المتدربين ومعارفهم للدخول إلى سوق العمل بشكل أفضل.
وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على جودة التدريب؛ لضمان تلقيهم المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، متمنيًا للجميع فصلًا تدريبيًّا يحفل بالجد والنجاح.
ورفع "الردادي"، شكره وعرفانه للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لمنشآت التدريب التقني والمهني، ولمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على دعمه وموافقته على تحويل فروع الكليات التقنية إلى كليات تقنية مستقلة؛ لخدمة أبناء محافظات منطقة المدينة، والموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس المسائي بكلية السياحة والفندقة تخصص ضيافة، وإضافة تخصص دبلوم الفندقة بالكلية التقنية بالعلا.