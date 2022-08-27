"تقني المدينة المنورة" تنهي استعداداتها للعام التدريبي 1444هـ

ورفع "الردادي"، شكره وعرفانه للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لمنشآت التدريب التقني والمهني، ولمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على دعمه وموافقته على تحويل فروع الكليات التقنية إلى كليات تقنية مستقلة؛ لخدمة أبناء محافظات منطقة المدينة، والموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس المسائي بكلية السياحة والفندقة تخصص ضيافة، وإضافة تخصص دبلوم الفندقة بالكلية التقنية بالعلا.