"الهلال الأحمر" ينفذ 636 برنامجاً تدريبياً خلال العام الماضي

نفذت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة خلال العام المنصرم (636) برنامجاً تدريبياً ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي استفاد منها (55412) مستفيداً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتنقسم الدورات التدريبية إلى قسم نظري وقسم عملي لتطبيق المهارات الإسعافية وإتقانها من قبل المتدربين.