"الهلال الأحمر" ينفذ 636 برنامجاً تدريبياً خلال العام الماضي

نفذت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة خلال العام المنصرم (636) برنامجاً تدريبياً ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي استفاد منها (55412) مستفيداً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتنقسم الدورات التدريبية إلى قسم نظري وقسم عملي لتطبيق المهارات الإسعافية وإتقانها من قبل المتدربين.
كما شملت البرامج التدريبية كذلك تدريب منسوبي الهيئة من الكادر الصحي على دورات في البروتوكولات العلاجية، ودورات في دعم الحياة الأساسي والمتقدم ودورات تخصصية أخرى.
ويقوم بالتدريب في هذه الدورات التدريبية نخبة من المدربين المتميزين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في مراكز التدريب بمكة المكرمة وجدة والطائف.