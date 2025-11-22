نادي سيدات الفكر يحتفي باليوم العالمي للطفل بفعالية تفاعلية بالتعاون مع "إنسان" و"يسر"

وقدّمت نوف الرويسان ورشة عمل ضمن ركن "كاتب الغد"، حيث استمتع الأطفال بقصص مشوقة وهدايا من الكتب، ما أضفى أجواءً مفعمة بالسعادة والإبداع. وشملت الفعالية أنشطة متنوعة تُعنى بتنمية شغف الأطفال بالمعرفة، من بينها ورش عمل تعليمية، وألعاب تفاعلية، وعروض ترفيهية، إضافة إلى فقرات ثقافية مبتكرة تهدف إلى تثقيف الطفل بأساليب جذابة.