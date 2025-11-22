نادي سيدات الفكر يحتفي باليوم العالمي للطفل بفعالية تفاعلية بالتعاون مع "إنسان" و"يسر"

نظّم نادي سيدات الفكر فعالية تفاعلية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بالتعاون مع جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام وفريق "يسر" التطوعي، في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة على الأطفال وتعزيز معارفهم عبر أنشطة تعليمية وترفيهية تجمع بين المتعة والفائدة.
وقدّمت نوف الرويسان ورشة عمل ضمن ركن "كاتب الغد"، حيث استمتع الأطفال بقصص مشوقة وهدايا من الكتب، ما أضفى أجواءً مفعمة بالسعادة والإبداع. وشملت الفعالية أنشطة متنوعة تُعنى بتنمية شغف الأطفال بالمعرفة، من بينها ورش عمل تعليمية، وألعاب تفاعلية، وعروض ترفيهية، إضافة إلى فقرات ثقافية مبتكرة تهدف إلى تثقيف الطفل بأساليب جذابة.
وأكد نادي سيدات الفكر أن الفعالية تأتي استمرارًا لجهوده في دعم الأطفال وتمكينهم، وإتاحة بيئة صحية وآمنة تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في مستقبل المملكة.
وأعربت الرويسان عن سعادتها بالمشاركة وتقديم الورشة، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تترك أثرًا إيجابيًا ممتدًا في نفوس الأطفال وتعزز ارتباطهم بالقراءة والإبداع.