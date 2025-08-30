مستشفى شقراء يطلق مبادرة "صحة المرأة" لفحص شامل في موعد واحد

في خطوة لافتة ضمن نماذج الرعاية الصحية الحديثة، أطلق مستشفى شقراء العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، مبادرة "صحة المرأة" تحت شعار "خطوة ذكية.. فحص شامل يوفر عليكِ مراجعات متعددة"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر 2025.
وتستهدف المبادرة النساء من عمر 40 إلى 69 عامًا، من خلال جمع مجموعة من الفحوصات الطبية المهمة في باقة واحدة وبموعد واحد، بما يسهل الإجراءات الطبية ويوفر الوقت والجهد على المراجعات.
وأكدت إدارة المستشفى أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر وتعزيز ثقافة الفحوصات الدورية لدى النساء، بما يسهم في بناء مجتمع صحي آمن. كما أوضحت أن دمج الفحوصات في موعد واحد يمثل نقلة نوعية في سرعة الوصول للخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرأة.
وتُعد المبادرة امتدادًا للجهود المبذولة في مجال الوقاية والكشف المبكر، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.