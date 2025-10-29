الزهراني يناقش أتمتة القبول الجامعي وتطوير الإجراءات في اجتماع عمداء القبول والتسجيل بجامعة بيشة

شارك عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل، الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، في الاجتماع الثلاثين للجنة عمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية، الذي استضافته جامعة بيشة خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2025م.
وخلال الاجتماع، ناقش "الزهراني" سبل تطوير أعمال القبول الجامعي، وأتمتة إجراءاته، وآليات استقطاب الطلاب الموهوبين، إلى جانب استراتيجية تحديد أعداد القبول بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
كما استعرض الزهراني تجربة جامعة حائل في القبول السنوي للأعوام السابقة، قبل تطبيق المنصة الوطنية للقبول الموحد، مشيرًا إلى نجاح الجامعة في إتمام أتمتة القبول بالكامل، من خلال بوابة القبول السنوي والمنصات الإلكترونية المساندة التي ألغت التقديم الورقي كليًا.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المنصات "تراسل"، التي ساهمت في استقبال كافة الطلبات إلكترونيًا، حيث يقوم فريق عمل مخصص في عمادة القبول والتسجيل بالرد على الاستفسارات خلال أقل من 3 ساعات، ومعالجتها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يعكس كفاءة التحول الرقمي في خدمات القبول بالجامعة.