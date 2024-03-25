تدريب 150 سيدة على الصيانة الوقائية للمركبات بعسير ضمن مبادرة "أجاويد"

وقال عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي: إن الكلية ضمن منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، قدّمت العديد من المبادرات ضمن فعاليات أجاويد في نسختها الثانية، والتي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حيث دشنت الكلية حزمة من الفعاليات، تمثلت في تنظيم صيانة المساجد ومنازل المحتاجين والاستشارات الفنية الكهربائية عبر تطبيق الجوال والصيانة الوقائية للسيارات للسيدات، والمستهدف منها أن تصل إلى 150 سيدة على مدار أسبوع.