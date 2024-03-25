تدريب 150 سيدة على الصيانة الوقائية للمركبات بعسير ضمن مبادرة "أجاويد"

دشن نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور أحمد آل مريع، وبحضور عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي، ومنسق مسار الوعي بمبادرة أجاويد- 2 الدكتور فيصل الشهراني، مبادرة تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات بقسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية بأبها بفرعها بحي الموظفين.
وقال عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي: إن الكلية ضمن منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، قدّمت العديد من المبادرات ضمن فعاليات أجاويد في نسختها الثانية، والتي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حيث دشنت الكلية حزمة من الفعاليات، تمثلت في تنظيم صيانة المساجد ومنازل المحتاجين والاستشارات الفنية الكهربائية عبر تطبيق الجوال والصيانة الوقائية للسيارات للسيدات، والمستهدف منها أن تصل إلى 150 سيدة على مدار أسبوع.
وأضاف "آل كاسي"، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى مبادرة المبرمج الواعد بقسم الحاسب الآلي وضيافة الوافد وفوانيس رمضانية، من خلال تقديم العديد من الندوات الحضورية و"أون لاين"؛ مقدمًا شكره لكلية التقنية للبنات بأبها على تعاونها في تنظيم برنامج تدريب السيدات.
وتجول الجميع في ورشة السيارات واستمعوا إلى شرح من مهندسي القسم عما يقدم للسيدات من تدريب عملي في مجال كهرباء السيارات والأعطال والفرامل والمحرك الميكانيكي وصيانة البطاريات، وشهدت المبادرة تفاعلًا من الجميع.