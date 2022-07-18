وقف "تعظيم الوحيين" يُنفّذ برامج صيفية في القرآن الكريم والسنة النبوية

حيث يشمل برنامج القرآن الكريم تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم بشكل مكثف، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والإقراء والإجازة ومجالس صيفية لتصحيح تلاوة القرآن الكريم، أما برنامج السنة النبوية، فيشتمل على دورات ومسابقات صيفية مكثفة في حفظ 300 حديث في الصحيحين و224 حديثًا تخص المرأة في أمور دينها ودنياها؛ فضلًا عن مسابقات ودورات صيفية في السيرة النبوية؛ فيما تقام في برنامج القيم وتنمية الذات عدد من الدورات التدريبية الصيفية في القيم وتنمية الذات.