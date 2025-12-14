"بيئة مكة" تُدشّن الكرفان التطوعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاعات البيئية

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، الكرفان التطوعي بمقر الفرع، بالتعاون مع شركة حسان دريان للبيوت الجاهزة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتمكين المتطوعين في القطاعات البيئية والزراعية والمائية.