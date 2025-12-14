"بيئة مكة" تُدشّن الكرفان التطوعي لتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاعات البيئية

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، الكرفان التطوعي بمقر الفرع، بالتعاون مع شركة حسان دريان للبيوت الجاهزة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتمكين المتطوعين في القطاعات البيئية والزراعية والمائية.
ويُعد الكرفان منصة ميدانية لاستقبال وتنظيم المتطوعين من خلال إدارة منظمات القطاع غير الربحي، وتفعيل الفرص التطوعية، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع جودة المبادرات وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد المهندس آل دغيس أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الوزارة بتمكين المتطوعين كشركاء في التنمية، ودعم الجهود الرامية لحماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية، مشيدًا بما يقدمه المتطوعون والمتطوعات من نماذج مشرّفة في العطاء والعمل الوطني.
ويُعد الكرفان التطوعي من المبادرات النوعية الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتسهيل الوصول إلى الفرص التطوعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي.