محاضرة بالرياض بعنوان «جائزة الملك فيصل: سيرة لم تُرْوَ» الأحد المقبل

في إطار برامجه الثقافية، يُنظِّم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع جائزة الملك فيصل، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025م، محاضرة حضورية بعنوان «جائزة الملك فيصل: سيرة لم تُرْوَ»، يقدمها الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، وذلك في معهد الفيصل بمقر المركز في الرياض، عند الساعة الواحدة ظهرًا.
وتستعرض المحاضرة مسيرة جائزة الملك فيصل الممتدة لأكثر من أربعة عقود منذ تأسيسها، مرورًا بالمحطات الرئيسة التي شهدتها، والدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في تطويرها وتوسيع نطاق حضورها العالمي، إضافة إلى إبراز مكانة المرأة ضمن مسيرتها.
كما تسلّط المحاضرة الضوء على المشاريع العلمية التي أطلقتها الجائزة وتأثيرها في الأوساط البحثية محليًا ودوليًا، إلى جانب الفرص العلمية التي أتيحت للفائزين بها.
وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لجهود مركز الملك فيصل في دعم الحراك الفكري والعلمي، وإبراز إسهامات جائزة الملك فيصل في تطوير البحث والابتكار، ضمن سلسلة من البرامج الثقافية المشتركة بين الجهتين لتعزيز التواصل مع النخب الأكاديمية والثقافية، وإثراء المحتوى المعرفي في المملكة والعالم.