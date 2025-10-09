محاضرة بالرياض بعنوان «جائزة الملك فيصل: سيرة لم تُرْوَ» الأحد المقبل

في إطار برامجه الثقافية، يُنظِّم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع جائزة الملك فيصل، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025م، محاضرة حضورية بعنوان «جائزة الملك فيصل: سيرة لم تُرْوَ»، يقدمها الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، وذلك في معهد الفيصل بمقر المركز في الرياض، عند الساعة الواحدة ظهرًا.