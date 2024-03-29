عطاء الـ20 عاماً يتواصل.. شاهد تفطير 2500 صائم يوميًّا تحت مظلة "خيرية الأفلاج"

تعمل جمعية الأفلاج الخيرية بدعم من منصة "إحسان"، على تفطير نحو 2500 صائم بشكل يومي، وذلك في 11 موقعًا متفرقًا بالمحافظة.
وقال المدير التنفيذي لخيرية الأفلاج ياسر العزمة: "مع إطلالة شهر رمضان المبارك منذ 20 عاماً تقوم خيرية الأفلاج على تجهيز العديد من المواقع بالمحافظة لتقديم وجبات إفطار للصائمين، وإشراك الغير بالخير؛ حيث وصل عدد المتطوعين لهذا العام إلى "80" متطوعًا، فيما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع تقريبًا 2500 مستفيد يوميًّا في 11 موقعًا.
وأضاف: "إفطار الصائمين أحد المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي، والتعاون على بذل الخير، والإسهام في نيل الثواب في هذا الشهر المبارك"، مشيرًا إلى أن حرص المتبرعين على المشاركة في تنفيذ مشروع الإفطار دفع الجمعية إلى رفع مخصصاتها من وجبات الإفطار عامًا تلو الآخر، وكذلك زيادة مواقع الإفطار التي تغطي كل المواقع.