عطاء الـ20 عاماً يتواصل.. شاهد تفطير 2500 صائم يوميًّا تحت مظلة "خيرية الأفلاج"

وقال المدير التنفيذي لخيرية الأفلاج ياسر العزمة: "مع إطلالة شهر رمضان المبارك منذ 20 عاماً تقوم خيرية الأفلاج على تجهيز العديد من المواقع بالمحافظة لتقديم وجبات إفطار للصائمين، وإشراك الغير بالخير؛ حيث وصل عدد المتطوعين لهذا العام إلى "80" متطوعًا، فيما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع تقريبًا 2500 مستفيد يوميًّا في 11 موقعًا.