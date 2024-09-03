محافظ الليث يناقش خطط الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في الطوارئ

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية ذات العلاقة.؛ حيث اطَّلع على ما تمَّ تنفيذه من توصيات سابقة مرتبطة بالسلامة العامة، وجرى مناقشة خطط الجهات الحكومية المساندة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وعند هطول الأمطار، وضرورة الاستعداد والتنسيق الدائم بينها في أعمال اللجنة.