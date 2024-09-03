محافظ الليث يناقش خطط الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في الطوارئ

شدد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية على أهمية تعزيز سائر وسائل واشتراطات السلامة التي تُسهم في حفظ الأرواح والممتلكات، وأهمية متابعة تداعيات الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عددٍ من الأودية والشعاب؛ والعمل على رفع مستوى درجة الجاهزية والاستعداد لجميع الجهات.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية ذات العلاقة.؛ حيث اطَّلع على ما تمَّ تنفيذه من توصيات سابقة مرتبطة بالسلامة العامة، وجرى مناقشة خطط الجهات الحكومية المساندة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وعند هطول الأمطار، وضرورة الاستعداد والتنسيق الدائم بينها في أعمال اللجنة.
وتم خلال الاجتماع استعراض نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشروعات درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار؛ ومنها العمل بمشروع سد وادي الليث الذي تصل القدرة الاستيعابية له أكثر من (84) مليون متر مكعب، وتبلغ مساحة الحوض التجميعي للوادي عند موقع السد نحو (1890) كيلو مترًا مربعًا، وطول السد (420) مترًا، فيما يبلغ ارتفاعه (45) مترًا؛ ومشروع الجدار الاستنادي بوادي الليث والذي يمتد لمسافة 1600 متر بارتفاع 4 أمتار ونصف المتر والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 100 %.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.