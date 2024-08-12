أمانة الطائف تدعو ملاك المباني إلى سرعة إصدار شهادة الامتثال

واصلت أمانة محافظة الطائف إصدار شهادات امتثال المباني لمختلف المنشآت الواقعة ضمن الطرق والشوارع التجارية المستهدفة.
وشددت الأمانة على ملاك المباني ومالكي حق الانتفاع بالمبنى إصدار شهادة امتثال المباني، منبهةً إلى أنه في حال عدم إصدارها ستطبق عليه الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في دليل إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.
وأوضحت أن الشهادة تصدر على المبنى بالكامل وليس على جزء منه، كما أن المباني الجديدة تصدر لها الشهادة مباشرة مع صدور شهادة الإشغال "إتمام البناء".
وأكدت الأمانة أن إصدار الشهادة متاح لجميع المباني التجارية والسكنية والحكومية.
وأهابت بملاك المباني الواقعة على الشوارع الرئيسة المستهدفة، التي رصدت بها ملاحظات تشوه بصري سرعة تصحيح وضعها.
وأشارت إلى أن التزام أصحاب تلك المباني التجارية سيوفر بيئة عمرانية صحية ومستدامة للأهالي والزوار، ويساعد في الارتقاء بالمشهد الحضري في مدينة الطائف، ويدعم جهود الأمانة في تحسين جودة الحياة، بإذن الله.
كما أكدت إلزام كل المباني المستهدفة في هذه المرحلة بتحقيق جميع المعايير المطلوبة، خلال الفترة القادمة؛ للحصول على شهادة امتثال المباني، ومتابعة مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوّه البصري.
وذلك وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، التي تصدر مجانًا، ومدتها ثلاث سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي".