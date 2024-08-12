أمانة الطائف تدعو ملاك المباني إلى سرعة إصدار شهادة الامتثال

وشددت الأمانة على ملاك المباني ومالكي حق الانتفاع بالمبنى إصدار شهادة امتثال المباني، منبهةً إلى أنه في حال عدم إصدارها ستطبق عليه الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في دليل إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني.