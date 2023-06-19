"تقني مكة" يدشن برامج مبادرة "تقني العطاء" لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، برامج مبادرة "تقني العطاء" لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج 1444هـ.

وتأتي تلك البرامج ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن والتي وجه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد بتنفيذها.

وأوضح "القرني" أن الإدارة اضطلعت هذا العام بمشاركة عدد من المنشآت التدريبية بتنفيذ برامج "تقني العطاء" في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ وشكلت لجاناً ضمن خطة عمل متكاملة لتحقيق ما تصبوا إليه من مواصلة مشاركتها حسب ما تتطلبه طبيعة المهنة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وبتعاون مثمر وتنسيق مستمر مع كافة أجهزة الدولة العاملة في الحج.

وأضاف "القرني" أن المبادرة تشمل 6 برامج تتضمن: برنامج (استعد) لتقديم دورات تطويرية لخدمة ضيوف الرحمن في عدد من المجالات كإدارة الحشود، والصحة والسلامة المهنية لمنسوبي القطاعات المشاركة في إنجاح موسم الحج، وبرنامج (طوارئ الصيانة) لتقديم الدعم الفني والتقني المجاني لناقلات ومركبات ضيوف الرحمن المتوجهة إلى المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أنها تشمل كذلك برنامج (إرشاد) لتنظيم استقبال ضيوف الرحمن وتزويدهم بالمواد التوعوية بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات كالإرشادات التوعوية والصحية وإرشادات عن المشاعر، بالإضافة إلى برنامج (آمن) لتقييم المخاطر في المباني والمرافق ومواقع العمل وتنفيذ جولات تفتيشية بالتعاون مع الدفاع المدني، وبرنامج (عون) التقني لتقديم الخدمات التطوعية في بيت الله الحرام، وأخيراً تنظيم المعسكر الإعدادي لجوالة وكشافة ومرشدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار بأن المبادرة تستهدف خدمة ضيوف الرحمن مع الجهات المشاركة في موسم الحج، وتشجيع العمل التـطـوعي، وتعزيز العلاقات وسبل تنميتها مع الجهات العاملة في الحج، بالإضافة إلى تفعيل روح التنافس بين المتدربين والمتدربات لخدمة الوطن، ودعم المتدربين والمتدربات لممارسة الأعمال التخصصية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأخيراً تقديم الدعم اللوجستي والخدمات التقنية والمهنية في عدد من المجالات للجهات المشاركة.