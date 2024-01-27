485 ألف مستفيد من أنشطة "هداية" لعام 2023

أصدرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر "هداية"، تقريرها السنوي لعام 2023، متضمنًا أهمّ منجزات الجمعية خلال العام الماضي، حيث تنوعت البرامج ما بين دورات علمية، ومحاضرات إيمانية، ودروس علمية، وإلقاء كلمات وعظية، وبرامج ميدانية، وجولات دعوية وغيرها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجمعية 485,561 مستفيدًا ومستفيدة بينما بلغ عدد المسلمين الجدد 897 مسلمًا، فيما بلغ عدد المسلمين الجدد منذ تأسيس الجمعية 13,177 مسلمًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "هداية" المهندس أديب الزامل أن إجمالي المستفيدين بإدارة الدعوة للعام الماضي بلغ (90,815) مستفيدًا، حيث تنوعت البرامج التي أقامتها الإدارة وأبرزها برامج موجهة لرواد المساجد وطلاب العلم والمحاضرات والندوات وكلمات المساجد، إضافة إلى الدروس والدورات العلمية والوسائل الدعوية مقروءة والمرئية، مضيفًا أن إدارة الدعوة أقامت أيضًا ديوانية الصحبة والمصلى المتنقل.
وبين "الزامل" أن إجمالي المستفيدين من إدارة الجاليات للعام المنصرم بلغ(365,338) مستفيدًا، حيث أقامت الإدارة برامج ميدانية والسيارة الدعوية إضافة إلى برامج دعوة ورحمة ولقاء الأحبة وإفطار يومي عرفة وعاشوراء، إلى جانب تسير رحلات العمرة وبرنامج تعليم الطهارة والصلاة ودروس الفصول "تبصير"، كما أقامت إدارة الجاليات دروس المساجد والمحاضرات العامة والجولات الدعوية وترجمة الخطب والقافلة الدعوية والدعوة الإلكترونية، وأيضًا تم توزيع المنشورات الدعوية وإقامة دروس علمية ومحاضرات عامة، بينما بلغ عدد المسلمين الجدد الذين أشهروا إسلامهم بالجمعية (897) رجلاً وامرأة، لافتًا بأن إجمالي المستفيدين من الدعوة الإلكترونية عدد كبير وكذلك المنشورات العلمية.
وحول إنجازات القسم النسائي في "هداية" خلال العام الماضي أشار الزامل إلى أن عدد المستفيدات بالقسم بلغن (29,408) مستفيدة، مضيفًا أن القسم أقام العديد من البرامج في العام الماضي أبرزها البرامج الدعـوية والدروس الشرعية والمحاضرات ودورات علميـــة وملتقيــــات ومبادرة (فإنك أعيننـــا)، كما أقام القسم النسائي برامج موجهة للفتيات منها نادي حكايا ونادي اليمام ونادي مزن والملتقيات الصيفية ونادي قيمـــي تربوي وترفيهي، تضمن حفظ ســـور من القـــرآن ولقاءات تربويـــة ومهارية ومسابقات هادفة ولقاءات شرعية وتربوية وجلسات حوارية، كما أقام القسم برامج للجاليات تضمنت دروس الجاليات ودعوة غير المسلمات للإسلام والدعوة الإلكترونية.
وأوضح "الزامل" أن هذه الإنجازات التي حققتها "هداية" جاءت بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل القيادة الرشيدة لدعمها المستمر وتوجيهاتها السديدة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة وفق ما جاء به الكتاب والسنة.
وأضاف أن الجمعية تحرص كل عام على تحقيق أهدافها التي تتضمن العمل على تحقيق الطاعة لله وتحقيق الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولي الأمر، والعمل على مكافحة الانحراف الفكري وبيان آثاره وأضراره وحماية المجتمع من الغلو والتطرف، إضافة إلى نشر العلم النافع وتبصرة المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلا ق ودعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به وبيان محاسنه والعناية بهم إلى جانب استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم الشرعي.
وفي ختام تصريحه، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "هداية" الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاح برامج الجمعية بدعمهم السخي؛ سائلًا الله، لهم القبول والسداد في القول والعمل وأن يخلفهم خيرًا على ما أنفقوا.