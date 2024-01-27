485 ألف مستفيد من أنشطة "هداية" لعام 2023

أصدرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر "هداية"، تقريرها السنوي لعام 2023، متضمنًا أهمّ منجزات الجمعية خلال العام الماضي، حيث تنوعت البرامج ما بين دورات علمية، ومحاضرات إيمانية، ودروس علمية، وإلقاء كلمات وعظية، وبرامج ميدانية، وجولات دعوية وغيرها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجمعية 485,561 مستفيدًا ومستفيدة بينما بلغ عدد المسلمين الجدد 897 مسلمًا، فيما بلغ عدد المسلمين الجدد منذ تأسيس الجمعية 13,177 مسلمًا.