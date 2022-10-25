عقد شراكة مجتمعية بين بلدية القنفذة وجمعية بر أحد بني زيد

وقع رئيس بلدية محافظة القنفذة فايز الشهري، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية البر الأهلية بمركز أحد بني زيد بالقنفذة، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة محب أحمد آل خضر، وذلك لتعزيز وتطوير العلاقة المجتمعية بين الطرفين، ونشر ثقافة العمل التطوعي والثقافي وتفعيلاً للأنشطة والبرامج المختلفة.
وأكد رئيس جمعية البر الأهلية بمركز أحد بني زيد محب المعيدي، أن عقد الشراكة للحرص على تحقيق رسالة تطوع، وجودة، وتنمية مستدامة، موضحاً أن هناك تطوراً ملحوظاً في ثقافة الأعمال التطوعية التي حظيت بدعم وتشجيعها من قبل الدولة- أيدها الله - ورعايتها، وكذلك تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية التي ساهمت بشكل مباشر ليكون للعمل التطوعي مكانته في المجتمع السعودي من خلال منصة العمل التطوعي حتى يصبح الفرد جزءاً من الرؤية الوطنية 2030.
وثمّن الدور المهم والمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات المجتمعية منها بلدية المحافظة من أجل تعزيز وترسيخ القيم النبيلة للتطوع، وتسهم في تعزيز منظومة القيم الإنسانية المشتركة، مؤكداً حرص الجمعية في تبني البرامج التطوعية واستمراريتها مما يجسد صوراً متعددة للتلاحم والتعايش بين أبناء المجتمع.
ولفت إلى أن تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، يساهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتوفير منظومة متكاملة للعمل التطوعي، ويساعد على زيادة استقرار المجتمع وعلاقاته الترابطية.