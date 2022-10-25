عقد شراكة مجتمعية بين بلدية القنفذة وجمعية بر أحد بني زيد

وأكد رئيس جمعية البر الأهلية بمركز أحد بني زيد محب المعيدي، أن عقد الشراكة للحرص على تحقيق رسالة تطوع، وجودة، وتنمية مستدامة، موضحاً أن هناك تطوراً ملحوظاً في ثقافة الأعمال التطوعية التي حظيت بدعم وتشجيعها من قبل الدولة- أيدها الله - ورعايتها، وكذلك تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية التي ساهمت بشكل مباشر ليكون للعمل التطوعي مكانته في المجتمع السعودي من خلال منصة العمل التطوعي حتى يصبح الفرد جزءاً من الرؤية الوطنية 2030.