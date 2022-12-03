جامعة الملك خالد تنهي استعداداتها لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة مع مطلع الفصل الثاني 1444

أنهت جامعة الملك خالد، استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444 والبالغ عددهم نحو 55 ألف طالب وطالبة، من خلال تهيئة سائر الكليات والقاعات الدراسية، وإعداد الجداول وبثها لأكثر من 8000 شعبة دراسية للبكالوريوس والدبلوم.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني جاهزية كليات الجامعة لانطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني لعام 1444، وأضاف أنه تم منح الطلاب والطالبات صلاحية اختيار المقررات من منتصف الفصل الدراسي السابق عن طريق البوابة الإلكترونية "أكاديميًا"، عبر خطوات إلكترونية وجدول زمني محدد.
وأشار القرني إلى أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة من خلال جميع قطاعاتها لضمان جاهزية المرافق والمباني والقاعات الدراسية بالجامعة، حيث تم وضع الخطط التي تضمن تهيئة المناخ الدراسي المشجع على التعليم والتعلم.
يُذكر أن عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع الكليات أكملت استعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات الدراسات العليا في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بعد أن تم بث جداولهم الدراسية وإسناد المقررات إلى أعضاء وعضوات هيئة التدريس.