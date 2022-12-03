جامعة الملك خالد تنهي استعداداتها لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة مع مطلع الفصل الثاني 1444

أنهت جامعة الملك خالد، استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444 والبالغ عددهم نحو 55 ألف طالب وطالبة، من خلال تهيئة سائر الكليات والقاعات الدراسية، وإعداد الجداول وبثها لأكثر من 8000 شعبة دراسية للبكالوريوس والدبلوم.