بلديات عسير تطلق مبادرة زراعة 3 آلاف شجرة ذكية لتعزيز المشاركة المجتمعية

أطلقت بلدياتُ القطاع الشرقي لأمانة عسير ممثّلة في بلدية بيشة والنقيع والحازمي وصمخ والثنية وتبالة؛ مبادرةَ زراعة 3000 شجرة ذكية، وذلك بالتعاون مع شركة نت زيرو، بحضور وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، وممثلي بلديات القطاع.
وتتميّز هذه المبادرة بأن كل شجرة مزروعة ستكون متصلة إلكترونيًّا بمنصة تعمل على جمع كل معلومات الأشجار، على سبيل المثال صورتها وموقعها وبيانات فوائدها البيئية وتسهيل عمليات التحقق منها.
وتتضمن استخدام التقنيات الذكية في استشعار مراقبة الأشجار والتعرف على مواقعها، وكذلك حساب الأثر البيئي لها مثل حساب نسبة خفض الكربون لكل شجرة، وإمكانية ربط الأشجار التي ستتمّ زراعتها مع أفراد المجتمع، وتسمية كل شجرة باسم زراعتها في هذه المبادرة تم اختيار نوعين من الأشجار؛ وهما: أشجار النيم، والبونسيانا؛ لخصائصهما العديدة ومنها قلة نسبة استهلاكها للمياه.
وتأتي هذه المبادرة في إطار أهمية التشجير والدور البيئي، والشراكة المجتمعية، والسعي إلى زيادة الرقعة الخضراء، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المجتمع في الزراعة وأهميتها، وتماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء.