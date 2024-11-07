بلديات عسير تطلق مبادرة زراعة 3 آلاف شجرة ذكية لتعزيز المشاركة المجتمعية

وتتضمن استخدام التقنيات الذكية في استشعار مراقبة الأشجار والتعرف على مواقعها، وكذلك حساب الأثر البيئي لها مثل حساب نسبة خفض الكربون لكل شجرة، وإمكانية ربط الأشجار التي ستتمّ زراعتها مع أفراد المجتمع، وتسمية كل شجرة باسم زراعتها في هذه المبادرة تم اختيار نوعين من الأشجار؛ وهما: أشجار النيم، والبونسيانا؛ لخصائصهما العديدة ومنها قلة نسبة استهلاكها للمياه.