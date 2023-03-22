بلدية "داير جازان" تكمل جاهزيتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس وليد محمد معافا أن البلدية أكملت جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، حيث تم إنارة أكثر من 350 عمود كهرباء على مداخل المحافظة وتجهيز الحدائق والمطلات وتشغيل البوابة وتزيين الشوارع والميادين، مبينًا أن البلدية أعدّت خطة للرقابة الصحية على جميع الفترات الصباحية والمسائية لتكثيف الرقابة على المحال التي تبيع وقت الإفطار والسحور والتزامها بالامتثال في الاشتراطات الصحية.