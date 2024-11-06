10 أشخاص يُشهرون إسلامهم بـ"توعية جاليات البديع" في الأفلاج

أثمرت جهود جمعية توعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج، عن إعلان 10 أشخاص إسلامهم، خلال شهر ربيع الآخر الماضي.
جاء ذلك ضمن فعالياتها الدعوية المتواصلة التي تستهدف نشر رسالة الإسلام وتعزيز القيم الإنسانية.
وقالت الجمعية: إن 10 أشخاص من الجنسية الكينية والأوغندية أعلنوا إسلامهم ونطقوا الشهادتين، خلال الشهر الماضي، معبرين عن سعادتهم البالغة لاتخاذهم هذه الخطوة، ومقدمين شكرهم للجمعية على الدعم والتوجيه الذي تلقوه خلال مراحل التعرف على الإسلام.
وتبذل جمعية الدعوة بالبديع، جهودًا كبيرة من خلال أنشطتها المتواصلة لتعزيز التعايش وتقديم رسالة الإسلام السمحة للجاليات المختلفة في البديع.