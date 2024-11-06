10 أشخاص يُشهرون إسلامهم بـ"توعية جاليات البديع" في الأفلاج

وقالت الجمعية: إن 10 أشخاص من الجنسية الكينية والأوغندية أعلنوا إسلامهم ونطقوا الشهادتين، خلال الشهر الماضي، معبرين عن سعادتهم البالغة لاتخاذهم هذه الخطوة، ومقدمين شكرهم للجمعية على الدعم والتوجيه الذي تلقوه خلال مراحل التعرف على الإسلام.