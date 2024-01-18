"محافظ حفر الباطن" يشيد بمنجزات جمعية "ألفة" ومساهمتها في تحقيق الاستقرار الأسري

واطلع "ابن فيصل" خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية ألفة للتنمية الأسرية مشعل الشريع، ومدير عام الجمعية نايف الشريهي، ومدير مركز الحماية حامد العنزي، ومدير مركز شمل فهد الدوسري، ومدير مركز الإرشاد خلف العنزي، والمشرف المالي عبدالله المطيري، على التقرير السنوي لإنجازات وأعمال الجمعية للعام 2023، والذي استفاد منها أكثر من 19 ألف مستفيد ومستفيدة، في مجال التدريب والتطوير والتأهيل، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الأسرية، حققت خلالها نسبة 70% في مبادرة الإصلاح الأسري، بالإضافة إلى تفعيل مركز شمل وهي مبادرة بالتعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمة المصالحة الأسرية والاجتماعية ورعاية الطفل المحضون، بالإضافة إلى استقبال حالات العنف الأسري وحماية الطفل، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية عبر الهاتف الاستشاري.