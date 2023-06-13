جمعية الإحسان لرعاية الإنسان تدشن مهرجان ديباج ودثار لكبار السن والأيتام بجدة

وأضاف: في الداخل نحن جنود نعمل بتوجيهات القيادة الكريمة لنرعى بإحسان ونعطي بلا امتنان لكل من يعيش على أرض هذه البلاد من مواطن أو مقيم أو زائر أو حتى عابر سبيل، وقال اليوم نحتفل بهذا المهرجان لنعبّر فيه عن تقديرنا وحبنا وإجلالنا وإكرامنا للمواطنين من كبار السن آبائنا وأمهاتنا الذين أعطوا ثمرة حياتهم وشبابهم ليربونا ويعلمونا واليوم نرد لهم بعض الجميل في صورة مختلفة وأولادنا وبناتنا الذين فقدوا والديهم أو أحدهم فهم في رعاية جمعية الإحسان.