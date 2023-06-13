جمعية الإحسان لرعاية الإنسان تدشن مهرجان ديباج ودثار لكبار السن والأيتام بجدة

دشنت جمعية الإحسان لرعاية الإنسان بجدة مساء اليوم مهرجان ديباج ودِثار لكبار السن والأيتام بإحدى قاعات الأفراح بجدة والذي يستمر حتى الخميس المقبل ويعد أول مهرجان تقيمه الجمعية، وذلك بهدف توفير احتياجات كبار السن والأيتام الصحية والاجتماعية وتضمن المهرجان سوقًا وأركانًا وألعابًا خاصة بالأطفال ونشاطات مسلية لكبار السن.
وقد أُقيم حفل استهله رئيس مجلس جمعية الإحسان الدكتور عبدالقادر تنكل أكد من خلالها أن هذه الجمعية ما هي إلا حسنة من حسنات هذا الوطن المعطاء وطن الخير ووطن الإنسانية فقد امتد خير المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل أصقاع العالم.
وأضاف: في الداخل نحن جنود نعمل بتوجيهات القيادة الكريمة لنرعى بإحسان ونعطي بلا امتنان لكل من يعيش على أرض هذه البلاد من مواطن أو مقيم أو زائر أو حتى عابر سبيل، وقال اليوم نحتفل بهذا المهرجان لنعبّر فيه عن تقديرنا وحبنا وإجلالنا وإكرامنا للمواطنين من كبار السن آبائنا وأمهاتنا الذين أعطوا ثمرة حياتهم وشبابهم ليربونا ويعلمونا واليوم نرد لهم بعض الجميل في صورة مختلفة وأولادنا وبناتنا الذين فقدوا والديهم أو أحدهم فهم في رعاية جمعية الإحسان.
واستعرض العمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد مسيرة الجمعية التي بارك انطلاقها منذُ سنوات محافظ جدة السابق الأمير مشعل بن ماجد والتي تميزت بإدارات أربع الأولى تحدٍ وإصرار والثانية انطلاق في إعلام والثالثة لتنفيذ الأعمال والرابعة لتكملة المشوار وقال نسمو برسالة وننطلق برؤية ونبدع بأهداف.
ثم نظمت الجمعية جولة في المعرض المصاحب للمهرجان.
وقد شارك مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة كممثل لأمانة محافظة جدة وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة انطلقت نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث الجمعيات وسيتم الانطلاق نحو تطوير مساكن كبار السن والأربطة في جدة التي يسكنها كبار السن والأرامل بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتطوير مساكنهم وفق المعايير الخاصة بسكن كبار السن وتحسين البيئة الداخلية لتكون مساكن ذكية خضراء، من خلال المبادرات النوعية والتخصصية لإكرام المواطنين.
وتركز الأمانة على تحسين المشهد الحضري والمعماري والبيئي للأربطة لتكون أربطة ومساكن مثالية تعزز جودة الحياة.