رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو يكرم 76 حكمًا وحكمة شاركوا في دورة "صقل وترفيع"

اختتمت دورة حكام وحكمات التايكوندو "صقل وترفيع" التي أقيمت على مدى خمسة أيام ببيوت الشباب بمدينة الرياض، والتي شارك فيها "76" حكمًا وحكمة من مختلف الدرجات، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو الدكتور تشونغ وون تشو، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري.
وحاضر فيها الخبراء الدوليون وأعضاء لجنة التعليم بالاتحاد العالمي: شاكر شلباط، وعثمان دلدار، ومحمد العرقوبي؛ حيث خضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية واختبارات قياس الأداء الفني لهم؛ تمهيدًا لخوض نهائي دورة الألعاب السعودية 2022 والموسم الرياضي الذي سينطلق نهاية الشهر الحالي.
وعلى هامش الحفل جرى تكريم الحكام المشاركين في الدورة، وأعضاء لجنة الحكام لقاء جهودهم طوال المواسم الماضية، وهم الحكام الدوليون: مجاشع علوي، ومفضي العنزي، وخالد الشمراني، وأحمد الحياني.
وقبل مراسم التتويج ألقى رئيس الاتحاد الدولي كلمة أشاد فيها بجهود العاملين بالاتحاد، وقال:
إن "السعودية باتت أرضًا خصبة لاستضافة البطولات القارية والأولمبية بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة العالم النسائية التي أقيمت بالرياض العام الماضي، ولمست الشغف من الجميع، لاعبين وحكامًا ومدربين، للوصول لأفضل المؤشرات في اللعبة، والدورة التي اختتمت مؤخرًا تؤكد ما أرمي إليه".
من جانبه أوضح "العمري" أن تواجد رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو نظير المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة، كونها إحدى أهم ركائز التايكوندو في العالم من حيث سرعة الانتشار ومقر قادم لاستضافة أكبر المنافسات العالمية.