رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو يكرم 76 حكمًا وحكمة شاركوا في دورة "صقل وترفيع"

إن "السعودية باتت أرضًا خصبة لاستضافة البطولات القارية والأولمبية بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة العالم النسائية التي أقيمت بالرياض العام الماضي، ولمست الشغف من الجميع، لاعبين وحكامًا ومدربين، للوصول لأفضل المؤشرات في اللعبة، والدورة التي اختتمت مؤخرًا تؤكد ما أرمي إليه".