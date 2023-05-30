أمير تبوك يُكرّم طلبةَ مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

استقبل أميرُ منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ المشرفَ العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العُمري.