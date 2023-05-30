أمير تبوك يُكرّم طلبةَ مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

استقبل أميرُ منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ المشرفَ العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العُمري.
كما استقبل خلال اللقاء، عددًا من طلاب وطالبات المدارس المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدّمة بالمسابقات والمنافسات العالمية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية.
وهنّأ أميرُ تبوك الجميعَ بما حقّقوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، مثنيًا على جهود أسرهم ومعلّميهم ومعلماتهم لمتابعة أبنائهم في تحقيق هذا التميز.
ونوّه الأمير فهد بن سلطان إلى دور مدارس الملك عبدالعزيز في رفع المستوى العلمي للطلبة، والتميُّز الذي وصلت إليه.
من جهته أعرب المشرفُ العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك؛ على دعمه وتشجيعه المتواصل والمستمر لأبنائه الطلاب والطالبات.