اختتام أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني بجدة

عقب ذلك، ألقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، كلمة أعرب فيها عن شكره وعرفانه، لصاحب السمو الملكي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان -حفظه الله-، على تفضّله برعاية هذا الملتقى.