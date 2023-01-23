"مدني طبرجل" يستقبل أعضاء جمعية نخبة الشمال للإنقاذ

استقبل مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة طبرجل العقيد معيش نمر الرويلي، أعضاء من جمعية نخبة الشمال للإنقاذ بمحافظة طبرجل بقيادة قائد الفريق عبدالله خميس المخيمر.
وجرى خلال اللقاء شرح قائد الفريق، أهداف وتطلعات الجمعية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها، واستعدادها للتعاون مع الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين، والمساهمة في إخراج السيارات المحتجزة في الرمال والمناطق الطينية، خاصة في هذه الأيام لوجود كثير من المتنزهين في المناطق البرية بطبرجل.
وفي نهاية اللقاء ثمن العقيد معيش الرويلي جهود جمعية نخبة الشمال للإنقاذ واستعدادهم لتقديم خدماتهم، والمساهمة مع أعمال الدفاع المدني، ونشر التوعية من مخاطر السيول.