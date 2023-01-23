"مدني طبرجل" يستقبل أعضاء جمعية نخبة الشمال للإنقاذ

وجرى خلال اللقاء شرح قائد الفريق، أهداف وتطلعات الجمعية بالمحافظة، والخدمات التي تقدمها، واستعدادها للتعاون مع الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين، والمساهمة في إخراج السيارات المحتجزة في الرمال والمناطق الطينية، خاصة في هذه الأيام لوجود كثير من المتنزهين في المناطق البرية بطبرجل.