الرقابة النسائية ببلدية بيشة تُغلق منشآت مخالفة وتصادر مواد منتهية الصلاحية

وأضاف "آل جلبان" أنه وضمن جهود الحد من المخالفات البلدية وحفاظًا على الصحة العامة في المحلات ذات العلاقة بالأنشطة النسائية، فقد صادرت الفرق النسائية 500 منتج من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانبِ إغلاق صالون نسائي لمخالفته الاشتراطات البلدية.