الرقابة النسائية ببلدية بيشة تُغلق منشآت مخالفة وتصادر مواد منتهية الصلاحية

تشارك الجهود النسائية في بلدية بيشة، في أعمال الرقابة والتنظيم والمتابعة ميدانيًا أو إداريًا؛ وذلك سعيًا لخدمة المجتمع، واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها في الأعمال البلدية والتنموية.
وقال رئيس بلدية بيشة "علي آل جلبان"، إن الجهود النسائية تسهم في خدمة المجتمع وتمكينه وتوفير خدمات بلدية متكاملة من خلال جهود الرقابة والمتابعة والجولات الرقابية للأنشطة النسائية، فضلاً عن دورهنّ في أعمال التطوع والإشراف في الأسواق والمبادرات الرمضانية والمجتمعية.
وأكد "آل جلبان" أن الحملات الرقابية والتوعوية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع النسائية من أهم مجالات العمل البلدي والرقابي.
وأضاف "آل جلبان" أنه وضمن جهود الحد من المخالفات البلدية وحفاظًا على الصحة العامة في المحلات ذات العلاقة بالأنشطة النسائية، فقد صادرت الفرق النسائية 500 منتج من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانبِ إغلاق صالون نسائي لمخالفته الاشتراطات البلدية.
ووجه "آل جلبان" شكره واعتزازه لمديرة القسم النسائي نورة شارع القحطاني وفريقها على جهودهم المميزة ونجاحاتهم في الأعمال الميدانية والرقابية.