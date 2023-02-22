مدير صحة بيشة: يومُ التأسيس اعتزازٌ بالارتباط الوثيق بين مواطني المملكة وقيادتها

وأضاف: "نحتفل في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز بالارتباط الوثيق بين مواطني هذه الدولة وقادتها، الذي يعدّ إرثًا تتوارثه الأجيال منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل نحو ثلاثة قرون؛ حيث أصبحت الدرعية عاصمةَ الدولة السعودية الأولى، ثم جاء من بعده أئمةٌ واصلوا المسيرة، كان منهجهم كتاب الله وسنة رسوله، ثم جاء مؤسس هذه الدولة الفتيّة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، طيب الله ثراه؛ ليوحّدها باسم "المملكة العربية السعودية"، بأساس وثيق وصلب، وسدّ منيع سار عليه أبناؤه الملوك من بعده، حتى هذا العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ حيث تواصلت المنجزات وفق رؤية شاملة، ومسيرة تنموية وحضارية في كل المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ووحدة وطنية تحت ظلّ قيادة حكيمة، أيدها الله".