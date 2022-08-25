"تعليم ينبع" يعتمد إجراءات توجيه 93 معلمة إلى مدارسهن من المعينات الجدد على الوظائف التعليمية

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات توجيه 93 معلمة إلى مدارسهن من المعينات الجدد على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد في تخصصات الإنجليزي، والفيزياء والكيمياء، والأحياء، والعلوم الإدارية للعام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، أن إجراءات التوجيه بُنيت على رغبات المعلمات ومفاضلتهن المعتمدة من قِبل وزارة الموارد البشرية، وفقًا للائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم وحسب احتياج الميدان التعليمي والذي يُسهم في انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.
وأضاف "الصيدلاني" أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمات في نظام "نور"، مشددًا على أهمية مباشرة المعلمات المعينات في مدارسهن التي وجهن إليها، متمنيًا لهن التوفيق والسداد في حياتهن العملية، ومثمنًا الجهود المبذولة من فريق العمل.