"تعليم ينبع" يعتمد إجراءات توجيه 93 معلمة إلى مدارسهن من المعينات الجدد على الوظائف التعليمية

وأضاف "الصيدلاني" أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمات في نظام "نور"، مشددًا على أهمية مباشرة المعلمات المعينات في مدارسهن التي وجهن إليها، متمنيًا لهن التوفيق والسداد في حياتهن العملية، ومثمنًا الجهود المبذولة من فريق العمل.