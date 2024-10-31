وكيل إمارة حائل المكلف يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة

زار وكيل إمارة منطقة حائل المكلف علي بن سالم آل عامر ، أمس الأربعاء، مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة، حيث كان في استقباله مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة سلطان المسيعيد والكوادر الإدارية والطبية في المركز.
وتفصيلاً، استمع وكيل الإمارة لشرح عن آلية العمل قدمه مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات الدكتور مشعل النعيس، الذي أوضح أن المركز يأتي تواصلاً لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الهدف الاستراتيجي "الحد من المخاطر الصحية".
ومن جهة أخرى، أكد مدير المركز المهندس ماجد الدرعان، الاستعداد الكامل في تنفيذ جميع المهام من خلال غرفة العمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام الصحة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كونه نقطة التواصل الرسمية والسريعة بينه وبين القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل هيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني والقطاعات الصحية كالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية.
وفي ختام الزيارة ترأس وكيل إمارة منطقة حائل اجتماعًا مع قيادات ومنسوبي المركز وتم خلاله تقييم الوضع الصحي في المنطقة واستعراض آليات التعاون المستمرة بين مختلف الجهات ذات العلاقة.