وكيل إمارة حائل المكلف يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة

ومن جهة أخرى، أكد مدير المركز المهندس ماجد الدرعان، الاستعداد الكامل في تنفيذ جميع المهام من خلال غرفة العمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام الصحة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كونه نقطة التواصل الرسمية والسريعة بينه وبين القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل هيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني والقطاعات الصحية كالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية.