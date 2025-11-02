‏"بيئة خليص" تضبط مشروعان مخالفان لتربية الدواجن في مزارع غران

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة البيئية والصحية على الأنشطة الزراعية، ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص مشروعان لتربية الدواجن يُداران بطريقة غير نظامية داخل مزارع في مركز غران، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن الفرق الميدانية رصدت المشروعان أثناء الجولات التفتيشية الدورية، واتضح أنهما يعملان بشكلٍ عشوائي ويشكلان خطراً على الصحة العامة والبيئة، نظراً لافتقادهما للاشتراطات الوقائية والرقابة البيطرية، مما قد يؤدي إلى تداول منتجات دواجن غير آمنة للاستهلاك البشري، وأضاف أن الفرق الرقابية باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية، مؤكداً أن المكتب لن يتهاون في التعامل مع أي أنشطة غير مرخصة تمارس داخل المزارع أو الاستراحات.
كما شدد البلادي على استمرار اللجنة الميدانية المشتركة في تنفيذ جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة الزراعية والبيطرية، وضبط المواقع العشوائية التي تستغلها بعض العمالة المخالفة بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، حفاظًا على سلامة البيئة والصحة العامة، ودعمًا لجهود الوزارة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو قطاع زراعي وبيئي مستدام.