‏"بيئة خليص" تضبط مشروعان مخالفان لتربية الدواجن في مزارع غران

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن الفرق الميدانية رصدت المشروعان أثناء الجولات التفتيشية الدورية، واتضح أنهما يعملان بشكلٍ عشوائي ويشكلان خطراً على الصحة العامة والبيئة، نظراً لافتقادهما للاشتراطات الوقائية والرقابة البيطرية، مما قد يؤدي إلى تداول منتجات دواجن غير آمنة للاستهلاك البشري، وأضاف أن الفرق الرقابية باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية، مؤكداً أن المكتب لن يتهاون في التعامل مع أي أنشطة غير مرخصة تمارس داخل المزارع أو الاستراحات.

