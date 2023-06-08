"إسلامية نجران" تُطلق سلسلة برامج دعوية تتضمن فضل الحج

فيما تُلقى كلمة عن "معالم التوحيد في الحج"، غدًا الجمعة، في مسجد بشر بن الحارث، بعد صلاة العصر، ومحاضرة عن "فضل الصحابة وآل البيت" في جامع عروة بن مسعود بعد المغرب، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "خطر الطعن في الحكام والعلماء"، من مسجد سمرة بن جندب، بعد العشاء.