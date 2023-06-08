"إسلامية نجران" تُطلق سلسلة برامج دعوية تتضمن فضل الحج

ينفذ فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، سلسلةً من البرامج الدعوية، يقدمها الشيخ بدر الشمري، يومَي الخميس والجمعة.
وتنطلق المحاضرة الأولى، الخميس، عن "الحج.. فضله وأحكامه"، في مسجد أم فهد العسيري، بعد صلاة العصر، وكذلك محاضرة في ذات اليوم عن "التوحيد ودعوة الأنبياء"، في جامع الإمام البغوي بعد صلاة المغرب.
بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الدعوة إلى التوحيد ونبذ الفرقة والاختلاف"، في جامع ابن حران، بعد صلاة العشاء.
فيما تُلقى كلمة عن "معالم التوحيد في الحج"، غدًا الجمعة، في مسجد بشر بن الحارث، بعد صلاة العصر، ومحاضرة عن "فضل الصحابة وآل البيت" في جامع عروة بن مسعود بعد المغرب، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "خطر الطعن في الحكام والعلماء"، من مسجد سمرة بن جندب، بعد العشاء.
ويسعى فرع الوزارة إلى تكثيف هذه البرامج الدعوية؛ لنشر المفاهيم الصحيحة عن أمور الدين من الكتاب والسنة بين أفراد المجتمع، وقمع البدع التي من شأنها التشدد ونشر الجهل.