بيشة.. مطالبات بفتح التسجيل مجددًا في النقل المدرسي

وأردف: "قدمنا شكوى للتعليم، بها مطالب بالنقل المدرسي لبناتنا، وننتظر حلولاً سريعة قبل بداية العام الدراسي". مبينًا أنه يرغب في تسجيل ابنته لارتباطه بأعمال، ولا يستطيع الخروج يوميًّا من العمل لإيصالها.