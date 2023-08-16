بيشة.. مطالبات بفتح التسجيل مجددًا في النقل المدرسي

طالب عدد من أولياء أمور طالبات بيشة إدارة التعليم بفتح التقديم لتسجيل أبنائهم في النقل المدرسي؛ وذلك بعد أن فاتهم التسجيل بسبب عدم تمكُّن الكثير من الدخول على موقع التسجيل، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وناشد المواطن عايض نجاء السبيعي المسؤولين في التعليم فتح النظام مرة أخرى أو التسجيل كتابيًّا، وأضاف: "فالسنة الجديدة على الأبواب، ويعاني العديد من أهالي محافظة بيشة نقصًا في وسائل النقل المدرسي".
وتابع: "لم يتمكن أولياء الأمور من التسجيل في الموقع؛ لارتباط الكثير منهم بأعمال، ولم نعلم متى فُتح التسجيل، ونرغب في نقل أبنائنا من قِبل النقل المدرسي".
وأردف: "قدمنا شكوى للتعليم، بها مطالب بالنقل المدرسي لبناتنا، وننتظر حلولاً سريعة قبل بداية العام الدراسي". مبينًا أنه يرغب في تسجيل ابنته لارتباطه بأعمال، ولا يستطيع الخروج يوميًّا من العمل لإيصالها.