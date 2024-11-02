شاهد.. "14 بوثًا" تعرض "خيرات حائل" في بطولة للخيل وتخلق فرصًا استثمارية

عرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، خلال مشاركته بمعرض في بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة بمنتزه المغواة، "14 بوثًا" تحت مسمى "خيرات حائل"، شملت منتجات منطقة حائل فقط من التمور والعسل، وبذور وخضروات وفواكه ومشاتل ومحطة إكثار البذور والتقاوي والشتلات.
وظهر في المعرض الذي تبدأ أوقاته من الثالثة مساء وحتى الـ10 مساء، منتجات من منطقة حائل منها التمور بأنواعها، وبرتقالة حائل، وكذلك فراولة حائل وصرار حائل.
من جهة أخرى، خلق معرض تمور خيرات للمشاركين فرصًا للتواصل مع شركاء جدد من زوار المعرض، والذين أبدوا إعجابهم بمنتجات حائل الزراعية المختلفة، كما ساهم المعرض في التعريف بالفرص الاستثمارية في التمور والفواكه والخضروات والحمضيات؛ الأمر الذي خلق لدى بعض الزوار من رجال الأعمال، إمكانية عقد صفقات مع المنتجين الزراعيين، واستشارتهم لتطوير أعمالهم في هذا المجال.
وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من زوار من خارج منطقة حائل، أبدوا إعجابهم بما تحويه حائل من خيرات طبيعية وعضوية في كثير من منتجاتها.