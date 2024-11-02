شاهد.. "14 بوثًا" تعرض "خيرات حائل" في بطولة للخيل وتخلق فرصًا استثمارية

من جهة أخرى، خلق معرض تمور خيرات للمشاركين فرصًا للتواصل مع شركاء جدد من زوار المعرض، والذين أبدوا إعجابهم بمنتجات حائل الزراعية المختلفة، كما ساهم المعرض في التعريف بالفرص الاستثمارية في التمور والفواكه والخضروات والحمضيات؛ الأمر الذي خلق لدى بعض الزوار من رجال الأعمال، إمكانية عقد صفقات مع المنتجين الزراعيين، واستشارتهم لتطوير أعمالهم في هذا المجال.