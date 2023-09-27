"سعد بن معمر" يحضر احتفال "تعليم القويعية" باليوم الوطني الـ93

شارك محافظُ القويعية سعد بن محمد بن معمر، الثلاثاء، في احتفال "تعليم القويعية" باليوم الوطني الثالث والتسعين، بمدرسة متوسطة القويعية والمعهد العلمي.
وكان في استقبال المحافظ: مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني؛ حيث شهد الحفل حضور مديري ورؤساء القطاعات الحكومية بالقويعية، وعدد من وجهاء المجتمع، ومشاركة عدد كبير من طلاب مدارس تعليم القويعية.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، فآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير التعليم تحدّث فيها عن فخره واعتزازه بذكرى يوم التأسيس.
وأكّد "الزهراني" على تلاحم القيادة والشعب، مقدمًا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم القويعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين.
وتوالت فقرات الحفل؛ ومن أبرزها: أوبريت "نحلم ونحقق"، وعرض مرئي، قصيدة شعرية باللغة العربية لمشرف النشاط الثقافي إبراهيم الجبرين، وعرض مرئي لمشاعر المسؤولين بمحافظة القويعية بمناسبة اليوم الوطني، وأيضًا عرض عن الفعاليات المصاحبة لاحتفال تعليم القويعية باليوم الوطني.
وخُتم الحفل بقصيدة نبطية قدّمها مدير قسم التخطيط والتطوير المشرف على مكتب الرؤية بإدارة التعليم، عبدالعزيز الجناحي، لقيت استحسان الحضور.
وقال مدير تعليم القويعية "الزهراني": إنّ هذه المناسبة الغالية تأتي والمملكة تعيش في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ، مشيدًا بشعار اليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق" الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية السابقة والنظرة المستقبلية الواعدة.