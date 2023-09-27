"سعد بن معمر" يحضر احتفال "تعليم القويعية" باليوم الوطني الـ93

وكان في استقبال المحافظ: مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني؛ حيث شهد الحفل حضور مديري ورؤساء القطاعات الحكومية بالقويعية، وعدد من وجهاء المجتمع، ومشاركة عدد كبير من طلاب مدارس تعليم القويعية.