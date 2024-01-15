من الأحد للخميس.. الرياض تحتضن النسخة الثانية لفعاليات "هاكثون المسؤولية الاجتماعية"

وأوضح سعود بن حسين السبيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، أن فعالية الهاكثون تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030، وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي، بما يسهم في بناء أدوات للمسؤولية الاجتماعية وتأهيل وتنمية كوادر بشرية متخصصة، كما تهدف إلى تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في صياغة مفهوم وطني للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.