تحت إشراف الموارد البشرية.. مسرح الدرعية يحتضن فعاليات اليوم العالمي للأسرة

احتضن مسرح الدرعية أمس الأول الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي للأسرة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهدت الفعالية حضور عدد من الأسر للاحتفاء بهذا اليوم.