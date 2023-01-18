تحت إشراف الموارد البشرية.. مسرح الدرعية يحتضن فعاليات اليوم العالمي للأسرة

احتضن مسرح الدرعية أمس الأول الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي للأسرة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهدت الفعالية حضور عدد من الأسر للاحتفاء بهذا اليوم.
وشاركت بعض الأسر بفعالية فيها وأبدت سعادتها وسرورها بالمشاركة خاصة وأنها سلطت الضوء على أهمية الأسرة في اﻟﻤجتمع ودورها الفاعل والهام ببنائه وتقاسم كامل اﻟﻤسؤوليات اﻟﻤنزلية وفرص العمل، وتضمنت فقرات الفعالية جلسة حوارية بإدارة الإعلامي المعروف جاسم العثمان وكانت ضيفة الجلسة الدكتورة رجاء باحاذق عضو لجنة الطفولة في مجلس شؤون الأسرة.
وأشاد الجميع بنجاح الفعالية والتي أشرفت على تنظيمها مديرة الشؤون الإدارية هاجر العمري بمشاركة من الباحثة الاجتماعية فاطمة الدوسري.
وقد تم خلال الفعالية، تقديم الدروع والشهادات للمنظمين والمتطوعين نظير ما قدموه وذلك من قبل اللجنة المنظمة.
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