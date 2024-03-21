محافظ الزلفي يرأس الاجتماع التحضيري لاحتفالات العيد ويشيد بتكامل وتضافر الجهود

رأس محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات التحضيري لاحتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.