محافظ الزلفي يرأس الاجتماع التحضيري لاحتفالات العيد ويشيد بتكامل وتضافر الجهود

رأس محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات التحضيري لاحتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
واستعرض رئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان برنامج الاحتفالات المقترح من البلدية، وجرى مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال شملت المقترحات والبرامج.
ونوه محافظ الزلفي خلال الاجتماع بتكامل الاستعدادات وتضافر الجهود مع كافة القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاح الاحتفالات وادخال البهجة والفرح على سكان المحافظة وزوارها.
وأكد على الاستفادة من الحدائق والمتنزهات والمواقع في تلبية جميع احتياجات أفراد العائلة وتوفير كافة الخدمات في مواقع الفعاليات.