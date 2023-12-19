"وزير الموارد البشرية" يوافق على تسجيل جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية

من جانبه هنّأ وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، مجلس إدارة الجمعية الذي تم انتخابه أخيرًا برئاسة الدكتور فهد الشريف، وعضوية كل من: مسفر سالم العتيبي، ومحمد بن حسن نهاري، حمدان بن محمد المعبدي، وجابر بن ناصر القحطاني، وحسن العمري، وماجد مثيل المطيري، ومحمد بن فرحان العتيبي، وعبدالعزيز بن مشرف الغامدي.