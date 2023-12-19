"وزير الموارد البشرية" يوافق على تسجيل جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تسجيل جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرّمة.
وتضمن القرار الوزاري توجيه الإدارة المختصّة بإتمام عمليتَي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام، على أن يبلغ هذا القرار لمَن يلزم لإنفاذه من تاريخ صدوره.
ويُعد قرار تأسيس الجمعية الاستهلاكية التعاونية في بحرة، خطوة مهمة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والمواطنين في تنمية المجتمعات المحلية.
من جانبه هنّأ وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، مجلس إدارة الجمعية الذي تم انتخابه أخيرًا برئاسة الدكتور فهد الشريف، وعضوية كل من: مسفر سالم العتيبي، ومحمد بن حسن نهاري، حمدان بن محمد المعبدي، وجابر بن ناصر القحطاني، وحسن العمري، وماجد مثيل المطيري، ومحمد بن فرحان العتيبي، وعبدالعزيز بن مشرف الغامدي.
وعبّر الماجد؛ عن تفاؤل الوزارة بالثقة التي حظي بها مجلس إدارة الجمعية، لتكون حافزًا لهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم لمصلحة الجمعية والمستفيدين.